Pluszeichen in Zürich: SPI bewegt sich zum Start im Plus

Am Dienstag geht es im SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,07 Prozent auf 20 182,00 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,524 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,036 Prozent auf 20 159,74 Punkte an der Kurstafel, nach 20 166,93 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 156,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20 182,00 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der SPI einen Stand von 18 926,39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der SPI einen Wert von 17 855,12 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 603,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,63 Prozent nach oben. Bei 20 370,23 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,29 Prozent auf 6,28 CHF), Georg Fischer (+ 3,00 Prozent auf 45,94 CHF), Arbonia (+ 3,00 Prozent auf 3,78 CHF), Adecco SA (+ 2,24 Prozent auf 16,87 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 2,16 Prozent auf 15,14 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil GAM (-10,00 Prozent auf 0,06 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-9,39 Prozent auf 50,20 CHF), ASMALLWORLD (-6,35 Prozent auf 0,59 CHF), Feintool International (-4,67 Prozent auf 9,40 CHF) und Kudelski (-3,91 Prozent auf 1,23 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 496 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 299,004 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at