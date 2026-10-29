Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|SPI-Entwicklung
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29.10.2026 12:26:58
Pluszeichen in Zürich: SPI legt zu
Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 1,01 Prozent höher bei 20 793,97 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,602 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,538 Prozent höher bei 20 695,93 Punkten, nach 20 585,22 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 20 801,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 20 677,17 Einheiten.
SPI-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 1,88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19 721,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bewegte sich der SPI bei 20 309,62 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 29.10.2025, mit 17 047,45 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,99 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 801,65 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.
Tops und Flops im SPI aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 6,73 Prozent auf 0,02 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 6,68 Prozent auf 15,96 CHF), Avolta (ex Dufry) (+ 6,43 Prozent auf 48,02 CHF), Sandoz (+ 5,96 Prozent auf 84,64 CHF) und SHL Telemedicine (+ 5,94 Prozent auf 1,07 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-10,87 Prozent auf 4,10 CHF), MCH (-6,67 Prozent auf 6,16 CHF), Rieter (-3,93 Prozent auf 2,20 CHF), EvoNext (-3,08 Prozent auf 2,20 CHF) und Groupe Minoteries SA (-2,61 Prozent auf 224,00 CHF).
Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 754 262 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 349,069 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Avolta (ex Dufry)
|51,50
|0,49%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 291,00
|3,95%
|Bellevue AG
|7,20
|0,56%
|EvoNext Holdings AG
|2,44
|0,83%
|Groupe Minoteries SA
|224,00
|0,00%
|Highlight Event and Entertainment AG
|5,15
|10,04%
|MCH
|6,66
|-1,77%
|Rieter AG (N)
|2,32
|-1,49%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|446,80
|0,54%
|Sandoz
|89,58
|-0,95%
|Santhera Pharmaceuticals AG
|16,62
|-1,42%
|SHL Telemedicine
|1,02
|-4,67%
|UBS
|42,68
|-0,72%
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|SPI
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