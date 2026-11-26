SPI
|
20 805,79
|
219,46
|
1,07 %
|Index im Fokus
|
26.11.2026 12:26:47
Pluszeichen in Zürich: SPI legt zu
Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 1,05 Prozent stärker bei 20 801,76 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,647 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,839 Prozent auf 20 759,12 Punkte an der Kurstafel, nach 20 586,33 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 835,55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 759,12 Zählern.
SPI-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, lag der SPI bei 20 505,91 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 20 436,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17 615,97 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 14,03 Prozent. 21 440,74 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Die Top-Aktien im SPI sind aktuell GAM (+ 11,55 Prozent auf 0,06 CHF), ams-OSRAM (+ 10,77 Prozent auf 14,30 CHF), SHL Telemedicine (+ 10,28 Prozent auf 1,03 CHF), WISeQey (+ 5,93 Prozent auf 5,36 USD) und INTERROLL (+ 5,14 Prozent auf 1 432,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil BACHEM (-10,06 Prozent auf 67,05 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6,80 Prozent auf 4,80 CHF), ASMALLWORLD (-4,24 Prozent auf 1,13 CHF), Xlife Sciences (-4,00 Prozent auf 7,68 CHF) und Orior (-3,38 Prozent auf 9,99 CHF).
SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 106 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 358,929 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|16,15
|7,67%
|ASMALLWORLD AG
|1,23
|3,36%
|BACHEM HOLDING AG
|73,60
|-11,64%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 372,00
|-1,22%
|Bellevue AG
|7,00
|-2,23%
|EvoNext Holdings AG
|2,26
|-1,74%
|GAM AG
|0,06
|23,40%
|Highlight Event and Entertainment AG
|4,82
|-3,60%
|INTERROLL AG
|1 542,00
|1,31%
|Orior AG
|10,70
|-7,76%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|448,40
|-1,62%
|SHL Telemedicine
|1,00
|7,07%
|UBS
|40,95
|-0,78%
|WISeQey
|4,50
|10,29%
|Xlife Sciences AG
|7,60
|-5,00%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 805,79
|1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.