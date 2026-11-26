Der SPI befindet sich heute im Aufwind.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 1,05 Prozent stärker bei 20 801,76 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,647 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,839 Prozent auf 20 759,12 Punkte an der Kurstafel, nach 20 586,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 835,55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 759,12 Zählern.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, lag der SPI bei 20 505,91 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 20 436,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17 615,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 14,03 Prozent. 21 440,74 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell GAM (+ 11,55 Prozent auf 0,06 CHF), ams-OSRAM (+ 10,77 Prozent auf 14,30 CHF), SHL Telemedicine (+ 10,28 Prozent auf 1,03 CHF), WISeQey (+ 5,93 Prozent auf 5,36 USD) und INTERROLL (+ 5,14 Prozent auf 1 432,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil BACHEM (-10,06 Prozent auf 67,05 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6,80 Prozent auf 4,80 CHF), ASMALLWORLD (-4,24 Prozent auf 1,13 CHF), Xlife Sciences (-4,00 Prozent auf 7,68 CHF) und Orior (-3,38 Prozent auf 9,99 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 106 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 358,929 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at