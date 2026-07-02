Pluszeichen in Zürich: SPI liegt letztendlich im Plus

Schlussendlich notierte der SPI im SIX-Handel 1,45 Prozent höher bei 20 206,84 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,484 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 19 925,50 Zählern und damit 0,040 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19 917,53 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19 925,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 276,07 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 1,16 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 02.06.2026, den Wert von 18 853,23 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 02.04.2026, einen Stand von 18 123,68 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, wurde der SPI auf 16 625,34 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,77 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 276,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell ams-OSRAM (+ 13,36 Prozent auf 18,50 CHF), BVZ (+ 9,76 Prozent auf 1 800,00 CHF), Orior (+ 8,42 Prozent auf 15,96 CHF), Feintool International (+ 6,06 Prozent auf 9,80 CHF) und Romande Energie (+ 5,64 Prozent auf 50,60 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-10,74 Prozent auf 5,40 CHF), Perrot Duval SA (-10,50 Prozent auf 45,20 CHF), MindMaze Therapeutics (-8,68 Prozent auf 0,20 CHF), Cicor Technologies (-8,11 Prozent auf 111,00 CHF) und Comet (-5,84 Prozent auf 377,40 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 585 949 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 293,150 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at