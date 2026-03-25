Pluszeichen in Zürich: SPI verbucht am Mittag Gewinne

Der SPI befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 1,66 Prozent fester bei 17 761,08 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,251 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 665,43 Zählern und damit 1,11 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17 471,08 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 665,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 761,80 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 4,92 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 25.02.2026, den Wert von 19 217,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Stand von 18 186,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wurde der SPI auf 17 238,85 Punkte taxiert.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,64 Prozent nach. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell ams-OSRAM (+ 11,43 Prozent auf 9,21 CHF), Orior (+ 11,33 Prozent auf 11,20 CHF), PolyPeptide (+ 10,51 Prozent auf 27,35 CHF), LEM (+ 7,44 Prozent auf 296,00 CHF) und Gurit (+ 6,87 Prozent auf 35,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Leclanche (Leclanché SA) (-8,33 Prozent auf 0,11 CHF), GAM (-7,20 Prozent auf 0,12 CHF), Private Equity (-6,67 Prozent auf 56,00 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-5,00 Prozent auf 85,50 CHF) und SHL Telemedicine (-4,76 Prozent auf 1,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 114 427 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 273,543 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at