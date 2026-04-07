WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
07.04.2026 12:27:05
Pluszeichen in Zürich: SPI zeigt sich fester
Am Dienstag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,56 Prozent stärker bei 18 224,52 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,327 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,012 Prozent stärker bei 18 125,93 Punkten, nach 18 123,68 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 077,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 233,66 Punkten.
SPI-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, stand der SPI bei 18 099,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, stand der SPI bei 18 384,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, betrug der SPI-Kurs 14 786,43 Punkte.
Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,097 Prozent ein. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.
SPI-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Banque Cantonale du Jura SA (+ 7,07 Prozent auf 98,50 CHF), LEM (+ 6,23 Prozent auf 307,00 CHF), Orior (+ 5,91 Prozent auf 11,46 CHF), ams-OSRAM (+ 5,63 Prozent auf 9,01 CHF) und APG SGA (+ 3,84 Prozent auf 203,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil SHL Telemedicine (-10,80 Prozent auf 0,95 CHF), Varia US Properties (-9,15 Prozent auf 14,90 CHF), Evolva (-8,79 Prozent auf 0,83 CHF), Montana Aerospace (-6,88 Prozent auf 23,00 CHF) und GAM (-5,81 Prozent auf 0,09 CHF).
Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 028 908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 286,336 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
SPI-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
|ams-OSRAM AG
|9,66
|4,89%
|APG SGA S.A.
|218,00
|1,87%
|Banque Cantonale du Jura SA
|100,00
|8,70%
|Curatis AG
|22,00
|-2,22%
|Evolva Holding AG
|0,90
|0,11%
|GAM AG
|0,10
|-2,46%
|LEM S.A.
|332,00
|5,73%
|Meier Tobler
|39,40
|1,03%
|Montana Aerospace
|26,40
|-0,75%
|Orior AG
|12,70
|9,67%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|354,80
|-1,61%
|SHL Telemedicine
|0,95
|-10,61%
|UBS
|34,08
|-0,26%
|Varia US Properties
|14,60
|-10,98%
|SPI
|18 121,36
|-0,01%
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende stärker. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Verlusten. An den Börsen in Fernost dominierte am Dienstag Zurückhaltung.