Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,22 Prozent höher bei 20 850,98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,625 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,184 Prozent stärker bei 20 844,00 Punkten, nach 20 805,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 897,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 822,07 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 1,70 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 599,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20 263,22 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17 640,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 14,30 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 21 440,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten verzeichnet.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Xlife Sciences (+ 10,53 Prozent auf 8,40 CHF), DOTTIKON ES (+ 8,15 Prozent auf 298,50 CHF), ams-OSRAM (+ 6,97 Prozent auf 15,66 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,11 Prozent auf 0,13 CHF) und Stadler Rail (+ 4,01 Prozent auf 30,06 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Molecular Partners (-6,25 Prozent auf 2,25 CHF), EvoNext (-5,26 Prozent auf 1,98 CHF), BACHEM (-5,06 Prozent auf 63,85 CHF), Kudelski (-3,30 Prozent auf 1,32 CHF) und Berner Kantonalbank (BEKB) (-1,97 Prozent auf 447,50 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 487 482 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 357,064 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at