Pluszeichen in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart fester

Anleger in Zürich schicken den SPI derzeit erneut ins Plus.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,24 Prozent fester bei 19 979,27 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,505 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,265 Prozent fester bei 19 984,64 Punkten, nach 19 931,89 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 977,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19 984,64 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der SPI einen Wert von 18 882,16 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 09.04.2026, einen Wert von 18 377,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, lag der SPI noch bei 16 679,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,52 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 370,23 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 12,70 Prozent auf 0,21 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,72 Prozent auf 6,14 CHF), Zehnder A (+ 3,51 Prozent auf 61,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,91 Prozent auf 84,76 CHF) und VAT (+ 2,80 Prozent auf 668,60 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen SHL Telemedicine (-11,43 Prozent auf 0,93 CHF), Perrot Duval SA (-10,10 Prozent auf 45,40 CHF), Adval Tech (-9,46 Prozent auf 40,20 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-8,39 Prozent auf 50,20 CHF) und ASMALLWORLD (-7,94 Prozent auf 0,58 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 163 447 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 297,127 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at