Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels stärker

Der SPI beendete den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 18 691,34 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,469 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,054 Prozent tiefer bei 18 679,00 Punkten in den Handel, nach 18 689,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 18 727,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 650,22 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der SPI mit 18 502,97 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, lag der SPI bei 17 179,19 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 10.02.2025, mit 16 767,21 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,46 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 18 727,63 Punkten. Bei 17 950,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Cicor Technologies (+ 6,50 Prozent auf 147,50 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 6,30 Prozent auf 14,18 CHF), Gurit (+ 5,88 Prozent auf 25,20 CHF), ams-OSRAM (+ 5,55 Prozent auf 8,66 CHF) und DocMorris (+ 5,07 Prozent auf 5,91 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil BioVersys (-6,37 Prozent auf 23,50 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,72 Prozent auf 0,14 CHF), GAM (-4,55 Prozent auf 0,13 CHF), Xlife Sciences (-3,64 Prozent auf 21,20 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,29 Prozent auf 2,06 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 4 206 583 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 317,829 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Evolva-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 79,95 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at