Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün

Zum Handelsende stand im SIX-Handel ein Plus von 0,69 Prozent auf 18 160,81 Punkte an der SPI-Kurstafel. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,414 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,471 Prozent tiefer bei 17 950,56 Punkten in den Handel, nach 18 035,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 226,45 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 950,56 Zählern.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 0,130 Prozent nach. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 29.12.2025, den Wert von 18 185,05 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 29.10.2025, den Stand von 17 047,45 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 29.01.2025, den Wert von 16 645,29 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,446 Prozent. Bei 18 642,83 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 17 950,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 11,57 Prozent auf 54,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 8,46 Prozent auf 66,38 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 7,63 Prozent auf 7,05 CHF), Molecular Partners (+ 5,05 Prozent auf 3,23 CHF) und Emmi (+ 3,74 Prozent auf 776,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil INTERROLL (-8,64 Prozent auf 1 850,00 CHF), Addex Therapeutics (-8,09 Prozent auf 0,05 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,02 Prozent auf 1,06 CHF), Givaudan (-6,76 Prozent auf 2 926,00 CHF) und Xlife Sciences (-5,96 Prozent auf 22,10 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 6 519 232 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 311,795 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Kudelski-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 79,95 Prozent gelockt.

