Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|SPI-Entwicklung
|
30.01.2026 17:59:17
Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain
Der SPI legte im SIX-Handel schlussendlich um 0,33 Prozent auf 18 220,41 Punkte zu. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,378 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,081 Prozent auf 18 175,60 Punkte an der Kurstafel, nach 18 160,81 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 175,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 282,82 Punkten lag.
SPI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 0,198 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, notierte der SPI bei 18 219,49 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 17 063,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 755,70 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,120 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 18 642,83 Punkten. Bei 17 950,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
SPI-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Swatch (I) (+ 13,42 Prozent auf 183,00 CHF), Swatch (N) (+ 12,78 Prozent auf 36,70 CHF), Adecco SA (+ 5,21 Prozent auf 22,62 CHF), Evolva (+ 4,88 Prozent auf 0,86 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,71 Prozent auf 0,14 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Gurit (-7,43 Prozent auf 20,55 CHF), SoftwareONE (-5,42 Prozent auf 7,94 CHF), Medacta (-2,59 Prozent auf 165,20 CHF), PolyPeptide (-2,33 Prozent auf 27,30 CHF) und Carlo Gavazzi (-2,15 Prozent auf 159,00 CHF).
SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 7 266 279 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 301,140 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 79,95 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
