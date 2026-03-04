Züblin Aktie

WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682

Index-Performance im Blick 04.03.2026 17:59:08

Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Für den SPI ging es letztendlich aufwärts.

Für den SPI ging es letztendlich aufwärts.

Zum Handelsschluss ging es im SPI im SIX-Handel um 0,81 Prozent aufwärts auf 18 619,72 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,532 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,736 Prozent auf 18 606,69 Punkte an der Kurstafel, nach 18 470,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 510,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 757,20 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,94 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 04.02.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 618,55 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 04.12.2025, den Wert von 17 740,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 153,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Bei 17 950,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Implenia (+ 9,99 Prozent auf 77,10 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6,05 Prozent auf 2,28 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 5,94 Prozent auf 14,98 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 5,83 Prozent auf 6,35 CHF) und lastminutecom (+ 4,84 Prozent auf 13,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen MindMaze Therapeutics (-9,87 Prozent auf 0,63 CHF), GAM (-9,47 Prozent auf 0,11 CHF), Gurit (-8,83 Prozent auf 24,25 CHF), Idorsia (-7,26 Prozent auf 3,77 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-6,36 Prozent auf 44,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 6 203 942 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 327,659 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Eintrag hinzufügen
