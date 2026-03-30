Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende im Aufwind

Der SPI stieg im SIX-Handel zum Handelsende um 0,69 Prozent auf 17 673,08 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,263 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,234 Prozent tiefer bei 17 511,22 Punkten, nach 17 552,21 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 17 511,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 690,20 Zähler.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der SPI bei 19 255,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wies der SPI einen Stand von 18 219,49 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der SPI mit 17 096,82 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 3,12 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 10,00 Prozent auf 0,04 CHF), Idorsia (+ 8,32 Prozent auf 3,32 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 5,17 Prozent auf 91,50 CHF), GAM (+ 4,81 Prozent auf 0,11 CHF) und Gurit (+ 4,37 Prozent auf 38,20 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Adval Tech (-6,86 Prozent auf 32,60 CHF), Kardex (-5,85 Prozent auf 233,50 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,24 Prozent auf 0,11 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,75 Prozent auf 2,81 CHF) und VAT (-4,06 Prozent auf 470,80 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 546 369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 279,574 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

KGV und Dividende der SPI-Titel

2026 weist die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Index weist die Kudelski-Aktie mit 79,95 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at