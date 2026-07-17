Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Für den SPI ging es am Freitag aufwärts.

Der SPI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,44 Prozent fester bei 20 156,26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,487 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,047 Prozent stärker bei 20 078,30 Punkten in den Handel, nach 20 068,91 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 171,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 022,21 Punkten lag.

SPI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 0,717 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, notierte der SPI bei 19 511,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, lag der SPI-Kurs bei 18 874,94 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 17.07.2025, einen Stand von 16 703,15 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,49 Prozent zu. Bei 20 370,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. 16 847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Georg Fischer (+ 13,98 Prozent auf 52,25 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,81 Prozent auf 1,04 CHF), Adecco SA (+ 5,79 Prozent auf 20,46 CHF), SIG Group (+ 3,34 Prozent auf 13,94 CHF) und Zuger Kantonalbank (+ 3,30 Prozent auf 10 950,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ams-OSRAM (-17,23 Prozent auf 15,08 CHF), PolyPeptide (-7,84 Prozent auf 41,75 CHF), Addex Therapeutics (-6,54 Prozent auf 0,04 CHF), Rieter (-5,23 Prozent auf 3,08 CHF) und Orior (-5,10 Prozent auf 15,62 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 948 502 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 288,283 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at