Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsstart in der Gewinnzone

Um 09:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,29 Prozent fester bei 18 728,38 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,473 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 706,74 Zählern und damit 0,175 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 674,10 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 706,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 728,38 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 0,466 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 13.01.2026, den Wert von 18 404,03 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 13.11.2025, einen Stand von 17 545,05 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, wurde der SPI auf 17 162,42 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,66 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 773,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Lonza (+ 3,09 Prozent auf 513,40 CHF), Tecan (N) (+ 2,99 Prozent auf 130,70 CHF), VAT (+ 2,28 Prozent auf 506,00 CHF), Zurich Insurance (+ 1,93 Prozent auf 559,20 CHF) und Helvetia Baloise (+ 1,88 Prozent auf 194,90 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF), SHL Telemedicine (-3,20 Prozent auf 1,06 CHF), Vetropack A (-3,03 Prozent auf 24,00 CHF), Curatis (-3,02 Prozent auf 16,05 CHF) und Private Equity (-2,48 Prozent auf 59,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 419 329 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 320,442 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at