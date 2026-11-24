Der SPI bleibt auch am Dienstagmorgen im Aufwärtstrend.

Am Dienstag erhöht sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,23 Prozent auf 20 764,49 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,603 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,237 Prozent fester bei 20 765,20 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20 716,03 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 750,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 20 765,20 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 20 387,91 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 311,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, betrug der SPI-Kurs 17 386,54 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,83 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 21 440,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 6,92 Prozent auf 0,03 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,36 Prozent auf 0,13 CHF), Molecular Partners (+ 3,79 Prozent auf 2,19 CHF), Ascom (+ 2,49 Prozent auf 5,35 CHF) und WISeQey (+ 2,15 Prozent auf 4,98 USD). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-6,25 Prozent auf 1,20 CHF), SHL Telemedicine (-4,66 Prozent auf 0,98 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4,44 Prozent auf 4,30 CHF), Schweiter Technologies (-3,55 Prozent auf 312,00 CHF) und Orell Fuessli (-3,10 Prozent auf 140,50 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 125 692 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 348,700 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at