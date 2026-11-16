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SIX-Handel im Blick 16.11.2026 09:28:36

Pluszeichen in Zürich: SPI zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Zürich: SPI zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Der SPI setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,42 Prozent fester bei 21 346,63 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,674 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,329 Prozent auf 21 327,57 Punkte an der Kurstafel, nach 21 257,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21 327,57 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 346,63 Zählern.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, stand der SPI bei 20 288,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 20 310,57 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17 391,52 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17,02 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 21 370,09 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Alcon (+ 2,12 Prozent auf 62,66 CHF), Kudelski (+ 1,82 Prozent auf 1,40 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 1,79 Prozent auf 74,00 CHF), Straumann (+ 1,77 Prozent auf 109,10 CHF) und ASMALLWORLD (+ 1,77 Prozent auf 1,15 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Addex Therapeutics (-7,45 Prozent auf 0,03 CHF), GAM (-4,00 Prozent auf 0,06 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-3,30 Prozent auf 27,80 CHF), Schlatter Industries (-2,04 Prozent auf 19,20 CHF) und SHL Telemedicine (-1,98 Prozent auf 0,99 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 340 529 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 354,679 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,03 -14,56% Addex Therapeutics Ltd.
Alcon AG 67,56 0,75% Alcon AG
ASMALLWORLD AG 1,25 2,46% ASMALLWORLD AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 30,30 -3,19% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Barry Callebaut AG (N) 1 354,00 0,00% Barry Callebaut AG (N)
Basilea Pharmaceutica AG 78,90 0,38% Basilea Pharmaceutica AG
Bellevue AG 7,32 0,83% Bellevue AG
EvoNext Holdings AG 2,50 2,46% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,06 3,51% GAM AG
Kudelski S.A. (I) 1,48 0,00% Kudelski S.A. (I)
Nestlé SA (Nestle) 95,35 0,80% Nestlé SA (Nestle)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 448,60 0,40% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 19,20 -2,04% Schlatter Industries AG
SHL Telemedicine 0,91 -9,70% SHL Telemedicine
Straumann Holding AG 118,00 1,46% Straumann Holding AG

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