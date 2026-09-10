ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SMI im Fokus
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10.09.2026 09:28:53
Pluszeichen in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SMI
Der SMI legt im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,21 Prozent auf 13 833,61 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,616 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,155 Prozent höher bei 13 826,03 Punkten, nach 13 804,70 Punkten am Vortag.
Bei 13 849,33 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 825,58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 2,81 Prozent nach unten. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 14 633,70 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 13 463,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 217,46 Punkten gehandelt.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,43 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 1,25 Prozent auf 649,00 CHF), Swiss Re (+ 0,97 Prozent auf 135,65 CHF), Novartis (+ 0,86 Prozent auf 112,62 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,85 Prozent auf 212,60 CHF) und Partners Group (+ 0,69 Prozent auf 669,80 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Alcon (-2,22 Prozent auf 54,66 CHF), Givaudan (-1,16 Prozent auf 3 159,00 CHF), Richemont (-0,51 Prozent auf 174,20 CHF), Roche (-0,29 Prozent auf 346,70 CHF) und Amrize (-0,18 Prozent auf 33,42 CHF).
Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 112 135 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 296,223 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SMI-Aktien
Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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