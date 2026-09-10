pluszero,Inc Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

pluszero,Inc Registered präsentierte in der am 09.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,46 JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,88 JPY je Aktie erzielt worden.

pluszero,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 509,6 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 366,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at