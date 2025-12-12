pluszero,Inc Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

pluszero,Inc Registered hat am 10.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,84 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 383,2 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 324,3 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 47,25 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 20,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat pluszero,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 26,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,55 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,22 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at