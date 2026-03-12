pluszero,Inc Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

pluszero,Inc Registered hat am 11.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 10,77 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei pluszero,Inc Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 10,41 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 391,5 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte pluszero,Inc Registered einen Umsatz von 375,2 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at