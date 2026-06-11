pluszero,Inc Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

pluszero,Inc Registered hat am 10.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 14,27 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei pluszero,Inc Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 14,12 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 460,0 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 421,8 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at