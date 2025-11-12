Plymouth Industrial REIT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Plymouth Industrial REIT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plymouth Industrial REIT ein Ergebnis je Aktie von -0,350 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 51,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 51,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at