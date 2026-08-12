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WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006

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12.08.2026 06:13:45

PM admits cost of living help is not enough and hints at further support

The PM has announced a rake of measures to help people since taking office three weeks ago.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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