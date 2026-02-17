PM Telelinnks stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PM Telelinnks hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

PM Telelinnks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,0 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 86,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at