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02.06.2026 06:31:29
PM Telelinnks stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
PM Telelinnks hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
PM Telelinnks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,81 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 INR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahr hat PM Telelinnks im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 57,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 29,51 Millionen INR im Vergleich zu 68,99 Millionen INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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