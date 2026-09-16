Ming Shing Group Holdings Aktie

Ming Shing Group Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ETUW / ISIN: KYG614401068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.09.2026 15:30:37

PMA Graphene Technology Zhijun Pan Resigns; Names Lei Liu As CEO

(RTTNews) - PMA Graphene Technology Group Inc. (PMA), a Hong Kong-based wet trades works service provider, on Wednesday announced that Zhijun Pan resigned as Chief Executive Officer, effective immediately.

The company said Pan's resignation was due to personal work commitments and was not related to any disagreement with the company.

Pan will continue as a director and Chairman of the Board.

The Board appointed Lei Liu as CEO, effective September 16, to fill the vacancy.

Liu has more than nine years of business management experience and has served as general manager of Meals Through Seasons Ecological Technology Group since August 2024.

In the pre-market trading, PMA Graphene Technology Group is 2.38% lesser at $1.2300 on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ming Shing Group Holdings Limited Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Ming Shing Group Holdings Limited Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ming Shing Group Holdings Limited Registered Shs 1,24 -1,59% Ming Shing Group Holdings Limited Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Fed-Zinsentscheid: Dow schwächer -- ATX und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendieren aufwärts. Der Dow präsentiert sich in Rot. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen