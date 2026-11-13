PMC Fincorp präsentierte Quartalsergebnisse

PMC Fincorp lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,04 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PMC Fincorp 0,030 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat PMC Fincorp 51,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at