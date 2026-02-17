|
PMC Fincorp verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PMC Fincorp hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,01 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 30,0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 41,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PMC Fincorp 51,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
