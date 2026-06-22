PMET Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PMET Resources ließ sich am 19.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PMET Resources die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,070 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PMET Resources ein EPS von -0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at