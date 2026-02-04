PMET Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PMET Resources hat am 02.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,020 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at