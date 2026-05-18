PMGC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PMGC hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PMGC ein EPS von -248,050 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at