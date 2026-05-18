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18.05.2026 06:31:29
PMGC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
PMGC hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PMGC ein EPS von -248,050 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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