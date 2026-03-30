Eon Labs Aktie
WKN DE: 542111 / ISIN: US29412E1001
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30.03.2026 16:32:15
PMGC Holdings Shares Double 113% On Filing Annual Report
(RTTNews) - PMGC Holdings Inc. (ELAB) shares soared 113.77 percent, up $1.90 to $3.57 on Monday, after the company filed its fiscal 2025 annual report showing total assets increased 43 percent to $12.87 million from $8.99 million a year earlier, while shareholders' equity rose to $7.84 million from $6.66 million.
The stock is currently trading at $3.57, above its previous close of $1.67, after opening at $4.0499 on the Nasdaq. Shares traded in a range of $3.36 to $4.88 during the session, with volume surging to 72.97 million shares, far above the average daily volume of 0.23 million.
The company said growth was driven by acquisitions of Pacific Sun Packaging, Inc., AGA Precision Systems LLC, and assets of Indarg Engineering, Inc., while its biopharmaceutical unit Northstrive Biosciences Inc. advanced EL-22 with preliminary U.S. Food and Drug Administration feedback supporting a Phase 2 investigational new drug submission. PMGC Holdings' 52-week range is $3.36 to $467.37.
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