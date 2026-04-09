Eon Labs Aktie
WKN DE: 542111 / ISIN: US29412E1001
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09.04.2026 15:53:42
PMGC Holdings Stock Gains 33% After Subsidiary Announces LTA With Tier 1 Firm
(RTTNews) - Shares of PMGC Holdings Inc. (ELAB) are gaining about 33 percent during Thursday morning trading after its subsidiary, AGA Precision Systems LLC, announced the execution of a Long-Term Agreement with a globally recognized Tier 1 aerospace and defense company.
The company's shares are currently trading at $5.94 on the Nasdaq, up 33.11 percent. The stock opened at $6.53 and has climbed as high as $7.00 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $1.62 to $467.37.
Under the agreement, AGA will supply precision CNC-manufactured components in support of the customer's aerospace and defense programs.
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