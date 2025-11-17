PMGC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PMGC hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,91 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -333,200 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PMGC in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at