PMGC Stock Rises 33% In Pre-Market Over Its Subsidiary's License Deal With Modulant Biosciences

(RTTNews) - Shares of PMGC Holdings Inc. (ELAB) are climbing about 33 percent on Wednesday trading before the bell over an exclusive license agreement between its subsidiary, NorthStrive Biosciences Inc., and Modulant Biosciences LLC for commercialization of EL-22 and EL-32.

The company's shares are currently trading at $2.29 on the Nasdaq, up 33.92 percent. Over the past year, it has traded in a range of $1.52 to $176.35.

Under this deal, Modulant has an exclusive, royalty-bearing, sublicensable license to develop, manufacture, and commercialize products derived from these technologies solely for non-human animal health applications, including use as a feed additive.