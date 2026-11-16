PMGC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PMGC hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1178,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 772,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at