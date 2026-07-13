PMI Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PMI Group hat am 11.07.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

PMI Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at