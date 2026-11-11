PMV Pharmaceuticals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PMV Pharmaceuticals hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

PMV Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,400 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at