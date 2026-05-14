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14.05.2026 06:31:29
PMV Pharmaceuticals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PMV Pharmaceuticals hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,34 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,340 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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