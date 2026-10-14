PNB Gilts: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PNB Gilts hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,49 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,520 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PNB Gilts in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,19 Milliarden INR im Vergleich zu 3,03 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at