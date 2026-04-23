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23.04.2026 06:31:29
PNB Gilts veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
PNB Gilts hat sich am 20.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,72 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,17 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,05 Prozent auf 3,52 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,19 Milliarden INR gelegen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 10,09 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 12,95 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 16,28 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 2,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem PNB Gilts 16,76 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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