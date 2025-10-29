PNB Housing Finance gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PNB Housing Finance hat am 27.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 22,34 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 18,08 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 21,31 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,80 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 22,32 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 8,73 Milliarden INR erwartet worden war.

