PNB Housing Finance legte Quartalsergebnis vor

PNB Housing Finance ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PNB Housing Finance die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 23,65 INR. Im letzten Jahr hatte PNB Housing Finance einen Gewinn von 22,34 INR je Aktie eingefahren.

PNB Housing Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,24 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,31 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 23,08 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 9,75 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at