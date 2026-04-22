22.04.2026 06:31:29

PNB Housing Finance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PNB Housing Finance gab am 20.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21,18 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 22,75 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 11,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 88,01 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 74,52 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat PNB Housing Finance im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 85,05 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 76,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 85,17 INR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 35,03 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at

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