23.01.2026 06:31:28
PNB Housing Finance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PNB Housing Finance hat am 21.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,97 INR. Im Vorjahresviertel hatte PNB Housing Finance 18,60 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,21 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,43 Milliarden INR in den Büchern standen.
