PNC Financial Services Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PNC Financial Services Group hat am 15.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte PNC Financial Services Group 3,85 USD je Aktie erwirtschaftet.

PNC Financial Services Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,88 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at