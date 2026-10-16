PNC Financial Services Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PNC Financial Services Group hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 4,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PNC Financial Services Group 4,35 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 9,39 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,78 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at