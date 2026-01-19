PNC Financial Services Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PNC Financial Services Group hat am 16.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,77 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,76 Milliarden USD – eine Minderung von 0,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,80 Milliarden USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 16,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 13,74 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 34,11 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 33,89 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at