PNC Financial Services Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PNC Financial Services Group präsentierte in der am 16.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,15 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,60 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,01 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 5,19 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at